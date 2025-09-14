"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi

Un hombre trepó a una antena de Antel en la ciudad de Florida, pidió la presencia del Ministerio del Interior y recibió la llamada del presidente Yamandú Orsi.

Fuentes cercanas al presidente confirmaron a Subrayado que la llamada existió, aunque se desconoce el contenido de la misma.

“Hacete cargo Suprema Corte de Justicia”, rezaba el cartel con el que el hombre, de 32 años, subió a la estructura, pidiendo igualdad de condiciones en la tenencia de su hijo. Después de varios horas, desistió y bajó.

El jefe de Policía de Florida, Carlos Noria, dijo a Subrayado que la situación judicial que atraviesa el hombre está en un juzgado de Paso de los Toros y, tras no haber una resolución satisfactoria a su favor, resolvió subir a la torre, de unos 40 metros de altura.

