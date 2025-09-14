RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi

El hombre, de 32 años, trepó a la torre de Antel de la ciudad de Florida en reclamo de igualdad de condiciones por la tenencia; solicitó la presencia del Ministerio del Interior.

cartel-antena-florida

Un hombre trepó a una antena de Antel en la ciudad de Florida, pidió la presencia del Ministerio del Interior y recibió la llamada del presidente Yamandú Orsi.

Fuentes cercanas al presidente confirmaron a Subrayado que la llamada existió, aunque se desconoce el contenido de la misma.

“Hacete cargo Suprema Corte de Justicia”, rezaba el cartel con el que el hombre, de 32 años, subió a la estructura, pidiendo igualdad de condiciones en la tenencia de su hijo. Después de varios horas, desistió y bajó.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Motociclista que intentó "girar en u" fue embestido por una camioneta en ruta 8; murió en el lugar

El jefe de Policía de Florida, Carlos Noria, dijo a Subrayado que la situación judicial que atraviesa el hombre está en un juzgado de Paso de los Toros y, tras no haber una resolución satisfactoria a su favor, resolvió subir a la torre, de unos 40 metros de altura.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TENSIÓN EN LA TEJA

Familia del imputado por el asesinato de "El Negro Kevin" denuncia amenazas de muerte y saqueo e incendio a su casa
CERRO LARGO

Motociclista que intentó "girar en u" fue embestido por una camioneta en ruta 8; murió en el lugar
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

Audio: crimen de "El Negrito Kevin" se originó en discusión porque el tiktoker pasó en moto por vereda del homicida
ATAQUE A TIROS EN JARDINES DEL HIPÓDROMO

"Te voy a dar un chispazo": un hombre de 28 años está muy grave tras ser baleado en la cabeza

Te puede interesar

Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor video
ESTE DOMINGO

Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor
Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave video
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
Detuvieron en un monte al autor del homicidio del ladrillero de Barrio Talar de Pando video
CANELONES

Detuvieron en un monte al autor del homicidio del ladrillero de Barrio Talar de Pando

Dejá tu comentario