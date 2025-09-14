RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE DEFINE ESTE LUNES

Besozzi puede sufrir suspensión de la ciudadanía y quedar impedido de ejercer como intendente de Soriano

El corresponsal de Subrayado, Daniel Rojas, informó que la definición la tomará la Corte Electoral este lunes.

besozzi-soriano-intendente-fiscalía

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, puede sufrir la suspensión de la ciudadanía, lo que le impediría continuar ejerciendo como jefe comunal.

El corresponsal de Subrayado, Daniel Rojas, informó que la definición se tomará este lunes en la Corte Electoral, luego de que el Tribunal de Apelaciones ordenara a la jueza Ximena Menchaca comunicar a ese organismo la formalización del actual jefe comunal.

La defensa de Besozzi busca frenar la inhabilitación, porque rige el principio de inocencia. Si esto no sucede, a Besozzi le costará el cargo.

Los abogados sostienen que no hay condena y que la medida solicitada por Fiscalía, sólo se ha pedido en un caso que se remonta al año 2017.

Es decir, la persona que ha sido condenada sufre la suspensión de la ciudadanía, pero es algo que no se ha comunicado en los miles de casos de procesos judiciales y que, además en el caso de Besozzi, recién se está en la etapa indagatoria y que habrá un juicio que llevará al menos unos cuatro años.

Lo concreto es que el Tribunal de Apelaciones, ordenó a la jueza Ximena Menchaca, comunicar a la Corte Electoral, la formalización del actual jefe comunal de Soriano.

Se han ejecutado 394 mil formalizaciones desde la vigencia del nuevo Código de Proceso Penal y Besozzi sería la primera persona en ser considerada con la suspensión de la ciudadanía.

