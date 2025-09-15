Conductor de una moto quedó en medio de dos ómnibus al intentar rebasar a uno de ellos en avenida Belloni

Una moto quedó tirada en el medio de la avenida José Belloni , entre dos ómnibus que se dirigían, uno hacia cada sentido. Fue el resultado de un accidente entre los tres vehículos, que ocurrió en el mediodía de este lunes en el cruce con la calle Juan Jacobo Rousseau, a metros del Intercambiador Belloni.

El hombre que iba en moto salió desde el intercambiador hacia Juan Jacobo Rousseau y quiso adelantar al ómnibus de Cutcsa que tenía delante. Al hacerlo, chocó con un ómnibus de Copsa que circulaba en sentido contrario.

El motociclista cayó y quedó herido de gravedad, supo Subrayado. Fue asistido dentro de una ambulancia.

En tanto, los choferes de los ómnibus y los pasajeros resultaron ilesos.

La Policía de Tránsito les hizo examen de alcoholemia a los tres conductores, aunque el resultado no fue informado.

El accidente ocurrió tan solo minutos después de que un patrullero de Educación Policial chocara a una cuadra: en Belloni esquina Roma. Allí el móvil policial impactó contra un camión de reparto de bebidas, y hubo un cadete (estudiante de Policía) herido en la cabeza.