RECIBÍ EL NEWSLETTER
motociclista grave

Conductor de una moto quedó en medio de dos ómnibus al intentar rebasar a uno de ellos en avenida Belloni

Dos accidentes de tránsito ocurrieron casi en simultáneo y a una cuadra de distancia, en Flor de Maroñas. Un motociclista está grave.

Accidente en avenida José Belloni involucró dos ómnibus y una moto.

Accidente en avenida José Belloni involucró dos ómnibus y una moto.

Accidente en avenida José Belloni involucró dos ómnibus y una moto.

Una moto quedó tirada en el medio de la avenida José Belloni, entre dos ómnibus que se dirigían, uno hacia cada sentido. Fue el resultado de un accidente entre los tres vehículos, que ocurrió en el mediodía de este lunes en el cruce con la calle Juan Jacobo Rousseau, a metros del Intercambiador Belloni.

El hombre que iba en moto salió desde el intercambiador hacia Juan Jacobo Rousseau y quiso adelantar al ómnibus de Cutcsa que tenía delante. Al hacerlo, chocó con un ómnibus de Copsa que circulaba en sentido contrario.

El motociclista cayó y quedó herido de gravedad, supo Subrayado. Fue asistido dentro de una ambulancia.

video: escapo en moto de un control policial por picadas, cruzo con luz roja, choco y murio
Seguí leyendo

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió

En tanto, los choferes de los ómnibus y los pasajeros resultaron ilesos.

La Policía de Tránsito les hizo examen de alcoholemia a los tres conductores, aunque el resultado no fue informado.

El accidente ocurrió tan solo minutos después de que un patrullero de Educación Policial chocara a una cuadra: en Belloni esquina Roma. Allí el móvil policial impactó contra un camión de reparto de bebidas, y hubo un cadete (estudiante de Policía) herido en la cabeza.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
LO DEFINE LA CORTE ELECTORAL

Besozzi puede sufrir suspensión de la ciudadanía y quedar impedido de ejercer como intendente de Soriano
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
CANELONES

Cuatro fallecidos en dos accidentes de tránsito el domingo de noche, uno en la Interbalnearia y otro en ruta 12

Te puede interesar

Queda dar con el delincuente más peligroso, dijo Trezza sobre la búsqueda del segundo requerido por el crimen de Playa Verde
MALDONADO

"Queda dar con el delincuente más peligroso", dijo Trezza sobre la búsqueda del segundo requerido por el crimen de Playa Verde
Silvia Tejera: Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste del descontrol económico de la Intendencia
DECLARACIÓN DE ADEOM

Silvia Tejera: "Los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste del descontrol económico de la Intendencia"
Partido Nacional: Álvaro Delgado, presidente del Directorio. video
REUNIÓN DEL DIRECTORIO

Partido Nacional le exige al ministro del Interior "medidas concretas" y no reuniones "de catarsis"

Dejá tu comentario