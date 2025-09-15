RECIBÍ EL NEWSLETTER
Recaudación de la DGI cae 0,8% interanual en agosto; sube 3,1% en el acumulado anual



Foto: FocoUy. Dirección General Impositiva (DGI).

La Dirección General Impositiva (DGI) informó los datos de recaudación de impuestos correspondientes a agosto. En comparación con agosto de 2024 –descontando la inflación– la recaudación bruta cayó 0,8%. Mientras que en el acumulado anual la recaudación bruta muestra un aumento de 3,1%, en pesos constantes.

En el acumulado enero-agosto los principales impuestos tuvieron aumentos en términos reales. La recaudación de IVA creció 3,8% y la recaudación del Imesi 1,9%.

El impuesto a la renta personal (IRPF) aumentó su recaudación 3,6% en el acumulado anual en términos reales. La recaudación del impuesto a la renta empresarial (IRAE) aumentó 4,7% en el mismo periodo.



Cuando se incorporan los certificados y devoluciones que aplica la DGI por diversas cuestiones administrativas o por regímenes de promoción, se obtiene el dato de la recaudación neta. En agosto la variación interanual real de la recaudación neta fue de 0,2% positiva. Y en el acumulado anual de enero a agosto, comparado con el mismo periodo del año pasado, la recaudación neta aumentó 4,5% en pesos constantes.

