Partido Nacional le exige al ministro del Interior "medidas concretas" y no reuniones "de catarsis"

El Partido Nacional resolvió este lunes enviarle una nota al ministro del Interior Carlos Negro para que en la próxima reunión sobre seguridad con todos los partidos políticos se adopten “ medidas concretas”, dijo Álvaro Delgado, presidente del Directorio.

Delgado recordó que en la última reunión los representantes blancos le dejaron al gobierno un documento con medidas que entienden necesario aplicar en el corto plazo.

Al respecto, Delgado dijo este lunes en conferencia de prensa que le pedirán al ministro una respuesta sobre el documento, y agregó: “Para que la próxima reunión no sea de catarsis, queremos medidas concretas, que en la próxima reunión se tomen medidas concretas”.

A través del Ministerio del Interior, el gobierno convocó a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento a una serie de reuniones con el objetivo de acordar un plan nacional de seguridad.

En paralelo, y con el mismo objetivo, el Ministerio inició reuniones en todo el país con distintas organizaciones sociales.

El gobierno se propone seguir con estas reuniones hasta fin de año, y luego elaborar un documento con medidas concretas que se aplicarían desde el 2026.

La carta enviada al ministro Negro: