RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN DEL DIRECTORIO

Partido Nacional le exige al ministro del Interior "medidas concretas" y no reuniones "de catarsis"

El Partido Nacional resolvió este lunes enviarle una nota al ministro del Interior para que en la próxima reunión sobre seguridad con todos los partidos políticos se adopten “medidas concretas”, dijo Álvaro Delgado.

Partido Nacional: Álvaro Delgado, presidente del Directorio.

Partido Nacional: Álvaro Delgado, presidente del Directorio.

El Partido Nacional resolvió este lunes enviarle una nota al ministro del Interior Carlos Negro para que en la próxima reunión sobre seguridad con todos los partidos políticos se adopten “medidas concretas”, dijo Álvaro Delgado, presidente del Directorio.

Delgado recordó que en la última reunión los representantes blancos le dejaron al gobierno un documento con medidas que entienden necesario aplicar en el corto plazo.

Al respecto, Delgado dijo este lunes en conferencia de prensa que le pedirán al ministro una respuesta sobre el documento, y agregó: “Para que la próxima reunión no sea de catarsis, queremos medidas concretas, que en la próxima reunión se tomen medidas concretas”.

da silva critico prohibiciones por encuentro con el patriarca: ¿quieren promover una marcha con nuggets de pollo?
Seguí leyendo

Da Silva criticó prohibiciones por Encuentro con el Patriarca: "¿Quieren promover una marcha con nuggets de pollo?"
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1967621530801566196&partner=&hide_thread=false

A través del Ministerio del Interior, el gobierno convocó a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento a una serie de reuniones con el objetivo de acordar un plan nacional de seguridad.

En paralelo, y con el mismo objetivo, el Ministerio inició reuniones en todo el país con distintas organizaciones sociales.

El gobierno se propone seguir con estas reuniones hasta fin de año, y luego elaborar un documento con medidas concretas que se aplicarían desde el 2026.

La carta enviada al ministro Negro:

Nota al Sr.Ministro del Interior Dr.C.Negro

Temas de la nota

Lo más visto

video
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
CERRO LARGO

Motociclista que intentó girar en U, fue embestido por una camioneta en ruta 8 y murió en el lugar
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave

Te puede interesar

Partido Nacional: Álvaro Delgado, presidente del Directorio. video
REUNIÓN DEL DIRECTORIO

Partido Nacional le exige al ministro del Interior "medidas concretas" y no reuniones "de catarsis"
Foto: Subrayado. Perfumes tirados tras el robo piraña del viernes en Montevideo Shopping.
robo piraña en pocitos

Dos jóvenes a prisión y un adolescente al Inisa por el último robo piraña cometido en un shopping
Imagen: Ministerio del Interior.
tiene 47 años

Detuvieron en Canelones a uno de los requeridos por el homicidio de la joven en Playa Verde

Dejá tu comentario