Un niño de 4 años está en estado muy grave con meningococo tras ser trasladado de urgencia de Soriano a Montevideo. Actualmente, se encuentra internado en el Hospital Pereira Rossell.
Un niño de 4 años está en muy grave estado internado en el Hospital Pereira Rossell con meningococo
El diagnostico de infección por meningococemia fue confirmado por autoridades del centro hospitalario. Fue trasladado de urgencia de Soriano a Montevideo.
El diagnostico de infección por meningococemia fue confirmado a Subrayado por el director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto.
Desde Primaria, se indicó a Subrayado que un equipo de salud departamental estuvo este viernes en la escuela a la que asiste el niño y mantuvo una reunión con las familias del grupo de compañeros de clase. Se administró profilaxis a los niños y a la maestra.
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La trasmisión bacteriana de la bacteria se da a través de las gotitas que las personas eliminan al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados, recuerda el MSP.
La población especialmente vulnerable son los menores de 5 años así como los adultos mayores y aquellas personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad. Otros factores de riesgo son la exposición al humo de tabaco, asplenia (ausencia de bazo), etc.
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