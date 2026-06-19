El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el veranillo de San Juan llega a fin de mes, principios de julio, fuera de su fecha.
Veranillo de San Juan: "No se va a dar en la fecha; las temperaturas no van a ser demasiado elevadas", dijo Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que "podríamos tener temperaturas más moderadas que podrían acercarse a lo que sería un veranillo".
"Podríamos tener temperaturas más moderadas que podrían acercarse a lo que sería un veranillo", indicó.
Y agregó: "Por ahora las tendencias nos dicen que hay un aumento de temperatura, pero que no van a ser demasiado elevadas. Vamos a esperar".
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El veranillo de San Juan es un fenómeno meteorológico que ocurre en pleno invierno, cerca del 24 de junio, día de la festividad de San Juan Bautista.
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