Veranillo de San Juan: "No se va a dar en la fecha; las temperaturas no van a ser demasiado elevadas", dijo Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el veranillo de San Juan llega a fin de mes, principios de julio, fuera de su fecha.

"Podríamos tener temperaturas más moderadas que podrían acercarse a lo que sería un veranillo", indicó.

Y agregó: "Por ahora las tendencias nos dicen que hay un aumento de temperatura, pero que no van a ser demasiado elevadas. Vamos a esperar".

El veranillo de San Juan es un fenómeno meteorológico que ocurre en pleno invierno, cerca del 24 de junio, día de la festividad de San Juan Bautista. Embed El veranillo de San Juan llega a finales de junio y primeros días de julio. "Podríamos tener temperaturas más moderadas que podrían acercarse a lo que sería un veranillo", anunció Nubel Cisneros. pic.twitter.com/nI7yOLevgU — Subrayado (@Subrayado) June 19, 2026