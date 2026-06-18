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CONFERENCIA DE PRENSA

Negro sobre menor abatido en el Borro: "La Policía ingresó con cámaras GoPro, nos da una gran tranquilidad respecto de la acción del policía que dispara"

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que más que versiones, tienen la ventaja de contar con medios tecnológicos que van a dar absoluta luz sobre el caso.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo este jueves en conferencia de prensa que las cámaras utilizadas en el operativo da tranquilidad sobre lo realizado en el procedimiento y de la acción del efectivo que disparó al adolescente.

"Dentro de lo que podemos informar públicamente es que fue en el marco de operativos de allanamientos que fueron solicitados oportunamente a la Fiscalía y la Fiscalía a la Justicia, y la Justicia los habilitó. En este marco de los operativos en los barrios Borro y La Chancha se hicieron cuatro allanamientos en total, tres en el Borro y uno en La Chancha. Uno de los que se realizaron en el Borro, la Policía ingresó con cámaras GoPro lo cual permitió un registro acabado de todo lo que ocurrió hoy en la mañana por lo que ese dato nos da una gran tranquilidad respecto del procedimiento policial, de la acción del policía que dispara contra el adolescente y vamos a estar, lógicamente, a la resolución de la Justicia, pero aguardando con absoluta tranquilidad este resultado", manifestó.

Negro agregó que en los allanamientos se incautaron armas de fuego con numeración borrada y 2 cargadores de fabricación casera que se utilizan para aumentar el poder de fuego de las pistolas.

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El jerarca señaló que los operativos se realizan debido a las balaceras que ocurren en la zona.

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