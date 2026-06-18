Negro sobre menor abatido en el Borro: "La Policía ingresó con cámaras GoPro, nos da una gran tranquilidad respecto de la acción del policía que dispara"

"Dentro de lo que podemos informar públicamente es que fue en el marco de operativos de allanamientos que fueron solicitados oportunamente a la Fiscalía y la Fiscalía a la Justicia, y la Justicia los habilitó. En este marco de los operativos en los barrios Borro y La Chancha se hicieron cuatro allanamientos en total, tres en el Borro y uno en La Chancha. Uno de los que se realizaron en el Borro, la Policía ingresó con cámaras GoPro lo cual permitió un registro acabado de todo lo que ocurrió hoy en la mañana por lo que ese dato nos da una gran tranquilidad respecto del procedimiento policial, de la acción del policía que dispara contra el adolescente y vamos a estar, lógicamente, a la resolución de la Justicia, pero aguardando con absoluta tranquilidad este resultado", manifestó.