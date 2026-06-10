Heracles, el niño de Varela que sorprendió al presidente recitando unos versos: "No preciso más, es esto", dijo Orsi

Heracles, un niño de José Pedro Varela, recitó unos versos para el presidente Yamandú Orsi en el marco de la inauguración de la iluminación de una cancha de fútbol infantil.

El pequeño, bajo la atenta mirada del mandatario, expresó: "Todo aquel que haya sido útil en el desarrollo, aportándole su apoyo, que se sienta aquí incluido, pues lo tiene merecido seguro eso se precisa, donde sea que se realice cualquier obra social, y en este caso especial diversión pa los gurises. En toda organización una contra siempre hay, tratemos en Uruguay de encontrarle solución más que hallar explicaciones educar la conciencia, no solo en apariencia, hay que combatir los males sabiendo que son reales con acción y con presencia".

Luego de una pequeña pausa volvió a recitar: "Mucha gente presente y otros que ya no están, en la historia quedarán como ejemplo referente de un esfuerzo eficiente puesto con dedicación, mostrando la condición de siempre de ser solidario, por lo cual es necesario resaltarlos en la ocasión. Hoy es un día trascendente para nuestra población, una gran inauguración teniendo hasta al presidente, ya que ha sido complaciente (...) un apoyo a lo que anhela, el pueblo deseamos que se haya sentido muy contento aquí en Varela".

Inmediatamente después que Heracles terminó su recitado, Subrayado consultó al presidente sobre lo presenciado. "Ya está, no preciso más, es esto", expresó.

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