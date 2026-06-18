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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Ola de frío polar a partir del martes: las sensaciones térmicas estarán entre 2° y 0°, "se viene muy complicado el frío"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que la ola de frío polar se extiende hasta el viernes 26 de junio.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de una ola de frío polar a partir del martes de la próxima semana.

"En el entorno de los 2° y por debajo de 0°, se viene muy complicado el frío, mucho viento del sector suroeste, además", dijo sobre las sensaciones térmicas que se registrarán durante el día.

La ola de frío polar se extiende hasta el viernes.

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