El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de una ola de frío polar a partir del martes de la próxima semana.
Ola de frío polar a partir del martes: las sensaciones térmicas estarán entre 2° y 0°, "se viene muy complicado el frío"
El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que la ola de frío polar se extiende hasta el viernes 26 de junio.
"En el entorno de los 2° y por debajo de 0°, se viene muy complicado el frío, mucho viento del sector suroeste, además", dijo sobre las sensaciones térmicas que se registrarán durante el día.
La ola de frío polar se extiende hasta el viernes.
Seguí leyendo
Vecinos denuncian situaciones de extrema violencia en la feria de frutas y verduras del Parque Rodó
El lunes habrá lluvias y no se descarta algún chaparrón de aguanieve.
Temas de la nota
Lo más visto
EN BARRIO BORRO
"Yo lo que quiero es que se haga justicia por mi hijo", dijo la madre del adolescente abatido por la Policía
FRAY BENTOS
"Está angustiada y cansada", dijo la madre de la niña a la que amputarán un dedo tras lastimarse en la escuela
Adolescente abatido
"La pistola sería de él, en este barrio hay que andar calzados porque están de vivos", dice padre del abatido en Borro
INVERSIÓN DE 100 MILLONES DE DÓLARES
Junta de Canelones aprobó el "proyecto Giannattasio": los detalles de la construcción en Solymar
María de la paz echetto
Dejá tu comentario