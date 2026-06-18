"Está angustiada y cansada", dijo la madre de la niña a la que amputarán un dedo tras lastimarse en la escuela

La niña de 10 años, que la semana pasada sufrió un accidente en el patio de su escuela en Fray Bentos y derivó en la amputación de un dedo de la mano izquierda, aún no pudo ser operada y continúa internada.

Susan Andino, madre de la niña, habló con Subrayado y contó que su hija “está angustiada y cansada de las curaciones”.

Una pesada mesa de concreto cayó sobre su mano provocándole fracturas y las complicaciones derivaron en la decisión de amputarle un dedo.

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“Está deseando que llegue la operación. Está un poco asustada, pero a la vez, trata de mantenerse con ánimo. Está con una sonrisa, tratando de llevarla lo mejor posible”, sostuvo.

“Yo estoy estresada. No puedo creer que a mi bebita le haya pasado algo así. Ella también, le costó mucho, los médicos ya le hablaron, le dijeron lo que iba a pasar, yo hablé con ella también. Esa parte estuvo muy fea, pero ya como que lo aceptó. Ahora lo estamos asumiendo, entre las dos, conversando”, dijo Susan.

La madre agregó que al llegar a la atención médica el estado de la mano de su hija “ya era crítico” y que uno de los dedos tenía necrosis.

Están realizando todo en Montevideo y luego de la operación, la madre y la hija tendrán que volver a la capital para las curaciones, lo que implica sostenerse económicamente en una ciudad en la que no viven.

“Estar lejos de casa es horrible, porque yo soy muy casera, y soy muy de ellos, y estoy siempre sola con ellos tres, y ando con ellos tres para arriba y para abajo. Estoy extrañando horrible a mi hijo del medio, que no lo he visto desde que nos vinimos, después de que pasó todo esto. Y quiero sentir un poco de normalidad, aunque sé que nada va a volver a ser normal, pero que ella sienta un poquito de normalidad también”, dijo.

La Asociación de Funcionarios de Primaria reclama más medidas de seguridad para los niños en los centros educativos.

"Es una tragedia. Nos encontramos con muchas negligencias en un sistema bastante inoperante que no cuida a sus trabajadores y no está cuidando a los alumnos", indicó Fernando Prego, presidente del sindicato. Ahora hay una arquitecta residente que está trabajando en el tema.

"No estamos cuidando a nuestras infancias en las escuelas de todo el país", remarcó.