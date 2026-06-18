Vecinos denuncian situaciones de extrema violencia en la feria de frutas y verduras del Parque Rodó

Vecinos denuncian situaciones de extrema violencia en feria de frutas y verduras en Parque Rodó. Los incidentes se dan en la periferia, donde se concentran los vendedores sin autorización municipal.

La feria tiene lugar los días miércoles. Está ubicada en la calle San Salvador, entre Pablo de María y Joaquín Requena.

Preocupados, contaron a Subrayado que este miércoles una mujer fue apuñalada. Michele Martínez aseguró que la violencia ha tenido un crecimiento exponencial en la zona en los últimos meses.

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Afirmó que los vendedores irregulares generan conflictos entre ellos y problemas de convivencia ciudadana con los vecinos. "Así no se puede seguir", dijo, porque se trata de una feria vecinal por la que transitan niños y adultos mayores.

Otra vecina, Juana Fernández, exhorta a que las autoridades busquen una solución efectiva para lo que sucede en el barrio, y que los ciudadanos necesitan "que realmente haya un pienso".

También señaló que en otros aspectos, el barrio ha mejorado, como con la iluminación del parque.