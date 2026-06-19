Encontraron el cuerpo de un hombre con los pies atados en el río de la Plata.
Encontraron un cuerpo con los pies atados en la Escollera Sarandí; investigan homicidio
El cuerpo estaba sobre las piedras, en la escollera Sarandí. Bomberos colaboró para retirarlo y División de Investigaciones de Prefectura relevó la escena.
El caso, que por la forma en que estaba el cuerpo, es investigado como homicidio y no es reciente, señalaron fuentes del caso.
El cuerpo fue encontrado en la escollera Sarandí, sobre las rocas.
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División de Investigaciones de Prefectura relevó la escena, y Bomberos colaboró en la recuperación de recuperar el cuerpo.
Fiscalía de Flagrancia de 10 Turno fue notificada.
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