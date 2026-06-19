Encontraron un cuerpo con los pies atados en la Escollera Sarandí; investigan homicidio

Encontraron el cuerpo de un hombre con los pies atados en el río de la Plata.

El caso, que por la forma en que estaba el cuerpo, es investigado como homicidio y no es reciente, señalaron fuentes del caso.

El cuerpo fue encontrado en la escollera Sarandí, sobre las rocas.

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División de Investigaciones de Prefectura relevó la escena, y Bomberos colaboró en la recuperación de recuperar el cuerpo.

Fiscalía de Flagrancia de 10 Turno fue notificada.