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LA VÍCTIMA ES UN HOMBRE MAYOR DE EDAD

Encontraron un cuerpo con los pies atados en la Escollera Sarandí; investigan homicidio

El cuerpo estaba sobre las piedras, en la escollera Sarandí. Bomberos colaboró para retirarlo y División de Investigaciones de Prefectura relevó la escena.

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Encontraron el cuerpo de un hombre con los pies atados en el río de la Plata.

El caso, que por la forma en que estaba el cuerpo, es investigado como homicidio y no es reciente, señalaron fuentes del caso.

El cuerpo fue encontrado en la escollera Sarandí, sobre las rocas.

Foto: Subrayado. Casa allanada donde ocurrió el abatimiento en el Borro.
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Adolescente abatido: por protocolo, Fiscalía pidió declaración y desarme de los policías que allanaron

División de Investigaciones de Prefectura relevó la escena, y Bomberos colaboró en la recuperación de recuperar el cuerpo.

Fiscalía de Flagrancia de 10 Turno fue notificada.

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