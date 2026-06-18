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EN BARRIO BORRO

"Yo lo que quiero es que se haga justicia por mi hijo", dijo la madre del adolescente abatido por la Policía

"Al hermano hace un año me lo lastimaron y él andaba con un arma, porque había sido amenazado", dijo el padre del adolescente.

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Continúa la investigación tras el allanamiento en el barrio Borro, en el que un adolescente de 16 años fue abatido.

El allanamiento fue en el marco de una investigación por tiroteos en Marconi, Borro y Las Acacias.

En la casa, además del arma glock modificada para mayor poder de fuego que tenía el adolescente, había dos armas más. El padre Néstor Leites aseguró que eran del abuelo del joven, que utilizaban para caza.

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"Al hermano hace un año me lo lastimaron y él andaba con un arma, porque había sido amenazado", dijo el padre. "Se asusta, salta una ventana, te garantizo que hasta dormido, en calzoncillo, salta, y cuando va a doblar al fondo de mi casa, me le encajan como tres o cuatro tiros. Siento una ráfaga. Y siento un grito nomás de él", añadió.

"Lo mataron como un perro. Un allanamiento no pueden venir a acribillarte a vos", sostuvo.

Lo que será clave es la cámara corporal que utiliza la Policía durante los allanamientos. Está en poder de la Fiscalía.

"Yo lo que quiero es que se haga justicia por mi hijo, porque no me lo van a devolver. No era la manera. Un niño era. No digo que mi hijo fuera santo. Porque no lo era, pero no estaba para atacar a la Policía", sostuvo su madre, Verónica Cardozo.

La abuela del adolescente dijo que un Policía encontró droga y ella aseguró que "no había nada".

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