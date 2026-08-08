Un motociclista de 26 años murió este sábado de mañana tras chocar contra una columna en Maldonado. El siniestro de tránsito ocurrió a las 6:45 horas a la altura de la parada 28 de la rambla Mansa, en Claudio Williman y Del Faro.
Un motociclista de 26 años murió luego de chocar contra una columna en la rambla en Maldonado
El siniestro de tránsito ocurrió a las 6:45 horas a la altura de la parada 28 de la rambla Mansa, en Claudio Williman y Del Faro.
La Policía fue alertada al Servicio de Emergencias 911 y efectivos fueron enviados de inmediato al lugar, al igual que una unidad de emergencia médica móvil. El motociclista fue asistido y trasladado a un centro de salud en estado delicado, falleciendo minutos después de ingresar.
Personal de Policía Científica realizó en relevamiento de la escena del siniestro, del que se investigan las causas.
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