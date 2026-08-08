Un motociclista de 26 años murió luego de chocar contra una columna en la rambla en Maldonado

Un motociclista de 26 años murió este sábado de mañana tras chocar contra una columna en Maldonado. El siniestro de tránsito ocurrió a las 6:45 horas a la altura de la parada 28 de la rambla Mansa, en Claudio Williman y Del Faro.

La Policía fue alertada al Servicio de Emergencias 911 y efectivos fueron enviados de inmediato al lugar, al igual que una unidad de emergencia médica móvil. El motociclista fue asistido y trasladado a un centro de salud en estado delicado, falleciendo minutos después de ingresar.

Personal de Policía Científica realizó en relevamiento de la escena del siniestro, del que se investigan las causas.

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