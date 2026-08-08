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WILLIMAN Y DEL FARO

Un motociclista de 26 años murió luego de chocar contra una columna en la rambla en Maldonado

El siniestro de tránsito ocurrió a las 6:45 horas a la altura de la parada 28 de la rambla Mansa, en Claudio Williman y Del Faro.

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Un motociclista de 26 años murió este sábado de mañana tras chocar contra una columna en Maldonado. El siniestro de tránsito ocurrió a las 6:45 horas a la altura de la parada 28 de la rambla Mansa, en Claudio Williman y Del Faro.

La Policía fue alertada al Servicio de Emergencias 911 y efectivos fueron enviados de inmediato al lugar, al igual que una unidad de emergencia médica móvil. El motociclista fue asistido y trasladado a un centro de salud en estado delicado, falleciendo minutos después de ingresar.

Personal de Policía Científica realizó en relevamiento de la escena del siniestro, del que se investigan las causas.

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