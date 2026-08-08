Conductora perdió el dominio de su camioneta, chocó un vehículo estacionado y volcó en la rambla

Una conductora de 79 años protagonizó un siniestro de tránsito que provocó la obstrucción parcial del tránsito por la rambla de Montevideo.

La mujer conducía una camioneta Suzuki hacia el oeste, cuando al llegar a la rambla Mahatma Gandhi a la altura de la plaza Daniel Muñoz en Trouville perdió el dominio del vehículo, chocó un auto estacionado y volcó.

La conductora impactó contra un Suzuki Celerio que estaba estacionado, que a su vez chocó a un contenedor de basura, el que se desplazó e impactó contra una camioneta Peugeot, rompiendo el vidrio trasero del vehículo, que también permanecía estacionado.

Seguí leyendo Obras en rambla de Punta Gorda: comenzó la segunda etapa de los trabajos por 4 a 5 semanas

La mujer de 79 años sufrió lesiones leves y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

El tránsito por la rambla hacia el oeste a esa altura permaneció obstruido por el carril donde se produjo el siniestro.