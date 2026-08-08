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CANELONES

Un policía de 52 años se suicidó con su arma de reglamento en San Ramón; fue encontrado en el río Santa Lucía

Fernando Adrián Sandez Freitas, que se desempeñaba en el corralón de Suárez, era buscado desde la noche del viernes y su cuerpo fue hallado este sábado de mañana.

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Un policía de 52 años fue encontrado sin vida este sábado de mañana en el río Santa Lucía a la altura de la ciudad de San Ramón, departamento de Canelones.

Fernando Adrián Sandez Freitas era de San Ramón y se desempeñaba en el depósito judicial de Suárez, se suicidó con su arma de reglamento. El funcionario policial venía siendo buscado desde la noche del viernes y su cuerpo fue encontrado este sábado de mañana.

Si bien desde el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) tienen determinada la cantidad de funcionarios que se han quitado la vida en lo que va del año, decidieron no informarla, "porque no queremos que quede cómo un número", afirmó su presidente Ricardo González a Subrayado.

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La dirigente del Partido Nacional y expresidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, publicó un mensaje en redes sociales. "Otro día que amanecemos con la triste noticia de otro funcionario policial que se quitó la vida, esta vez en Canelones. Q.E.P.D. Fuerte abrazo a su familia, compañeros y seres queridos", reflexionó.

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