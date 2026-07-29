En el marco del operativo Densidad, funcionarios de Policía Caminera del departamento de Artigas, detuvieron la marcha de una moto en el kilómetro 585 de ruta 3, que era conducida por un ciudadano colombiano de 48 años, sin requisitoria. Llevaba más de 300.000 pesos sin procedencia justificada.
Artigas: Policía Caminera incautó más de 300.000 pesos a un motociclista colombiano; dijo que era prestamista
Al inspeccionar la valija del vehículo, encontraron unos 160.000 pesos uruguayos. Llevaba unos 150.000 más en su riñonera.
Al inspeccionar la valija del vehículo, encontraron unos 160.000 pesos uruguayos. El hombre también llevaba consigo una riñonera con más de 150.000 pesos, que en total sumaron 319.766 pesos uruguayos. La Policía también incautó 1900 pesos argentinos y 40 dólares.
El conductor manifestó a los policías su condición de prestamista, pero no justificó la procedencia del dinero.
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