Un joven murió en un siniestro de tránsito entre una moto y un auto en Maldonado

La Fiscalía de 2º Turno está a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Jefatura de Policía de Maldonado.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Jefatura de Policía de Maldonado.

El hecho ocurrió en Circunvalación 17 esquina Garzón. En la moto circulaba el joven que falleció en el lugar, y el el auto una mujer de 25 años, que resultó ilesa.

Investigan las circunstancias en las que ocurrió el choque. Trabajó en el lugar Policía Científica y está a cargo la Fiscalía de 2º Turno.

