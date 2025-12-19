Un joven murió en un siniestro de tránsito entre una moto y un auto en Maldonado, en la mañana de este viernes.
La Fiscalía de 2º Turno está a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.
El hecho ocurrió en Circunvalación 17 esquina Garzón. En la moto circulaba el joven que falleció en el lugar, y el el auto una mujer de 25 años, que resultó ilesa.
Investigan las circunstancias en las que ocurrió el choque. Trabajó en el lugar Policía Científica y está a cargo la Fiscalía de 2º Turno.
