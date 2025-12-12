Un joven ingresó a la Facultad de Psicología e intentó abusar de una estudiante; fue detenido

Un intento de abuso sexual ocurrió sobre las nueve de la mañana de este viernes en la Facultad de Psicología de la Udelar. Un joven de 18 años, alcoholizado y ajeno a la facultad, ingresó al edificio, agarró a una de las estudiantes y la obligó a entrar a uno de los baños, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La víctima, de 20 años, comenzó a gritar, por lo que los presentes llamaron de inmediato a la Policía. Efectivos de URPM 1 ubicaron al agresor, que se había escondido en la facultad tras el intento de abuso. Fue detenido y llevado a una dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia; no tiene antecedentes penales.

El decano de la Facultad, Enrico Irrazábal, dijo a Subrayado que la estudiante —que es del interior y había viajado a Montevideo para rendir un examen— fue interceptada por el agresor cuando se dirigía al baño. Sostuvo que, pese al episodio, la joven decidió igualmente rendir la prueba, luego de la revisión médica correspondiente.

La Policía aguardó en el lugar (Tristán Narvaja y Paysandú, Cordón) a que la joven termine la prueba para acompañarla a realizar la denuncia. La investigación está en manos de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género (UEVDG) y fue enterada la Fiscalía.

Irrazábal dijo que el agresor es ajeno a la institución. Afirmó que se activaron los protocolos internos previstos para situaciones de violencia, que la facultad realizará un seguimiento con contención para la estudiante y que ya se tomó contacto con su familia para mantenerla informada.

La Udelar quedó “en shock” tras el intento de abuso sexual ocurrido en la Facultad de Psicología, dijo luego el rector Héctor Cancela, quien advirtió que la falta de recursos limita el control de accesos y la vigilancia en varios centros. Señaló que todos los años hay episodios de violencia o robos y que la universidad “no escapa” al problema general de inseguridad.