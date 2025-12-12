Orsi está reunido en un nuevo Consejo de Ministros para analizar lo realizado y proyectar 2026

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, llegando a la Torre Ejecutiva este mediodía.

El presidente Yamandú Orsi está reunido con su Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva . El objetivo, dijeron fuentes del gobierno, será presentar lo realizado en estos primeros meses de gestión y proyectar 2026.

Cada ministro deberá presentar los avances que tuvo desde marzo, basándose en las 63 medidas que el gobierno presentó el 25 de marzo pasado durante el primer Consejo de Ministros. Y se realizará un análisis de los proyectos para 2026, ahora con el proyecto de Presupuesto Nacional sobre la mesa, texto que está en discusión en el Parlamento.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó a Subrayado el miércoles que el Poder Ejecutivo ha concretado avances en el 70% de las medidas que presentó en aquel Consejo de Ministros. Recordó que se prevé llegar al cien por ciento una vez cumplidos los cinco años del periodo.

Sánchez señaló que este gobierno “ordenó la casa en función de lo recibido” por la gestión de Luis Lacalle Pou. “El próximo año es un año de realizaciones”, indicó, haciendo referencia que se aguardaba por el Presupuesto para avanzar en algunas de las propuestas.

Agregó: “Es un buen resultado el que está teniendo el gobierno nacional. Si esto fuera un partido de fútbol, lleva 14 minutos jugados. Queda todo el partido”.