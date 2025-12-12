RECIBÍ EL NEWSLETTER
precios de Peajes

Subieron las tarifas de los peajes este viernes: mirá los nuevos precios

Las nuevas tarifas rigen desde la hora cero e incluyen aumentos para todas las categorías de vehículos; para autos y camionetas, el valor básico pasa a $190.

Foto: FocoUy. Peajes.

A la hora cero de este viernes entraron en vigencia nuevas tarifas de peaje en todo el país. El ajuste, que incluye IVA, afecta a todos los puestos de recaudación operados por los concesionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Los valores varían según la categoría del vehículo y el método de pago. Para autos y camionetas, la tarifa básica por cada sentido quedó en $190; si se paga con Telepeaje baja a $162, y con Sucive queda en $207.

Lo mismo ocurre con tractores sin semirremolque y ómnibus de hasta 25 pasajeros: $190 (básica), $162 (Telepeaje) y $207 (Sucive).

Sobre vehículos de carga y ómnibus de mayor tamaño también sufrieron aumentos. Las categorías de hasta 3 ejes y 6 ruedas, ómnibus de más de 25 pasajeros y equipos de 3 ejes y más de 6 ruedas quedaron en $255 la tarifa básica; Telepeaje $217; Sucive $278.

Para vehículos de cuatro o más ejes (no tritrenes) la tarifa básica de peajes es $521, Telepeaje $443 y Sucive $568.

Los tritrenes pagan la tarifa más alta: $871 (básica), $741 (Telepeaje) y $950 (Sucive).

