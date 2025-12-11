Lo que se sabe del crimen de anciana en Shangrila: su nieta detenida, situaciones de violencia y consumo de drogas

Hay dos personas detenidas y otras dos en calidad de indagadas por el crimen de Gilda, la mujer de 84 años que estaba desaparecida desde el sábado en Shangrilá .

El hallazgo de su cuerpo este jueves confirmó que se trató de un homicidio. Las personas detenidas son su nieta, de 30 años, y la pareja de esta. Los indagados son el hermano de la pareja y un hombre que vivía en el mismo predio.

La ausencia de Gilda databa desde el sábado. El martes, la nieta radicó la denuncia en la Policía y comenzó una investigación. Con indicios recabados en la casa de la mujer, entre estos rastros de sangre y el bastón en el domicilio, la Policía ya sabía que estaba ante un homicidio. Además, las declaraciones de la nieta no eran consistentes.

Encontraron el cuerpo de la mujer de 84 años que estaba desaparecida; fue hallado enterrado en el fondo de su casa

En la casa, vivían Gilda, su nieta, la pareja de esta y una tercera persona que se quedaba en el lugar. En su relato, la joven dijo que se había peleado con su abuela, que se fue de la casa el fin de semana y cuando volvió ya no estaba en el lugar.

De acuerdo al relato de vecinos, la anciana vivía con temor de estas otras personas, que eran consumidoras, y había colocado una especie de reja en el dormitorio para que estos no pasaran. Algunos vecinos habían hecho denuncias a la Policía.

La búsqueda de la mujer fue en el predio de la casa, así como en el lago cercano de Shangrilá. Un helicóptero de la Policía también trabajó en la zona.

Al punto exacto de la casa donde estaba enterrada Gilda, se llegó por la declaración de uno de los implicados, que se presentó ante la Policía.

Respecto a detenidos e indagados, todavía no está claro el rol de participación de cada uno.