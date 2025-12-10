Movimiento Tacurú advierte por estafa que hacen delincuentes utilizando el nombre de la organización. Ofrecen rifas falsas.
Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
"En estas fechas siempre crece un poco la modalidad, no solo asociado al movimiento Tacurú, sino a todas las instituciones", señalaron desde la institución.
"Quisiéramos aclarar que la venta de rifas o bonos puerta a puerta no es una práctica avalada institucionalmente. Si hay personas haciendo esto, no están vinculadas al Movimiento Tacurú", señaló Juan Diego Graña y advirtió porque se utiliza el mismo tipo de estafa con el nombre de otras instituciones.
"En estas fechas siempre crece un poco la modalidad, no solo asociado al movimiento Tacurú, sino a todas las instituciones", remarcó.
Seguí leyendo
Preparan inauguración de la primera zona franca de Punta del Este
Ante dudas, recomiendan comunicarse a través de las redes sociales del movimiento o del teléfono 2355 -2290.
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
SU NIETA DENUNCIÓ LA AUSENCIA
Bomberos realiza excavaciones en la casa de la mujer de 84 años desaparecida hace cuatro días en Shangrilá
EN PARAGUAY
"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
BARRIO CASABÓ
Dejá tu comentario