USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas

"En estas fechas siempre crece un poco la modalidad, no solo asociado al movimiento Tacurú, sino a todas las instituciones", señalaron desde la institución.

"Quisiéramos aclarar que la venta de rifas o bonos puerta a puerta no es una práctica avalada institucionalmente. Si hay personas haciendo esto, no están vinculadas al Movimiento Tacurú", señaló Juan Diego Graña y advirtió porque se utiliza el mismo tipo de estafa con el nombre de otras instituciones.

"En estas fechas siempre crece un poco la modalidad, no solo asociado al movimiento Tacurú, sino a todas las instituciones", remarcó.

Ante dudas, recomiendan comunicarse a través de las redes sociales del movimiento o del teléfono 2355 -2290.

video
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

