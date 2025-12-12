Detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercadería

Foto: Aduanas.

Un free shop realizaba maniobras fraudulentas con perfumes falsificados, pero fue detectado y desbaratado, con la incautación de $450.000.000 en mercadería.

El trabajo de Dirección de Investigaciones Regional Norte y el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera detectó que desde el free shop, que funciona en la ciudad de Rivera, se cargó mercadería en un camión uruguayo, que fue hasta una chacra del departamento, donde la mercadería fue pasada a otro camión, pero esta vez brasileño.

Lo que pretendían los delincuentes era llevar esa mercadería hacia el país vecino. Pero este jueves, cuando el vehículo salió de la chacra para tomar la ruta 5 e ir hacia Brasil, fue interceptado por la Policía y equipos aduaneros. Dentro del contenedor de la zorra estaban las cajas con perfumes que pretendían pasarse por marcas como Chanel, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Eran unas 792 cajas con un total de 114.048 perfumes.

También fue incautado el camión, por disposición judicial. Además, se trabajó en el free shop, donde había otras 778 cajas, con 112.032 perfumes apócrifos. “La valoración primaria de la mercadería incautada asciende a los $U452.160.000”, comunicó la Aduana en su sitio web. aduanas-free-shop image

Temas de la nota perfumes

Free shops