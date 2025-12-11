RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LAS 16:00

Inumet emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

lluvia-paraguas-lluvias-tormentas-montevideo

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, indica Meteorología.

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

inumet extendio a 14 departamentos la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Principales localidades afectadas:

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Baygorria y Feliciano.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

Río Negro: El Ombú, Fray Bentos, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Paso de los Toros.

Próxima actualización a las 16 horas.

adv1765472242741

