Inumet extendió a 14 departamentos la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

Principales localidades afectadas:

  • Canelones: San Ramón.
  • Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.
  • Colonia: Todo el departamento.
  • Durazno: Todo el departamento.
  • Flores: Todo el departamento.
  • Florida: Todo el departamento.
  • Lavalleja: Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Polanco Sur y Zapicán.
  • Paysandú: Todo el departamento.
  • Río Negro: Todo el departamento.
  • Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.
  • San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
  • Soriano: Todo el departamento.
  • Tacuarembó: Achar, Arerunguá, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Barro, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
  • Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines.

Próxima actualización a las 18 horas.

