Encontraron el cuerpo de la mujer de 84 años que estaba desaparecida; fue hallado enterrado en el fondo de su casa

Encontraron este jueves el cuerpo de la mujer de 84 años que estaba desaparecida desde hace varios días en Shangrilá . El cuerpo fue encontrado enterrado bajo arena en el fondo de su vivienda, ubicada en las calles Ceibo y Lirio.

Personal de Bomberos y de la Policía buscaba a la mujer que había sido denunciada el martes como ausente por su nieta. Se realizaron excavaciones el miércoles y este jueves en el predio de la vivienda en la búsqueda del cuerpo de la víctima.

La denuncia fue radicada el martes a las 17 horas por su nieta de 30 años, que vivía con ella en la misma casa. Allí, también vivía la pareja de la nieta, un hombre de 25 años. Ambos, sin antecedentes penales, fueron interrogados por la Policía. Otro hombre que vivía en el fondo de la misma casa se fue del lugar tras la denuncia de desaparición.

En la noche del martes, los efectivos de la seccional 18 y personal de Policía Científica trabajaron en la revisión de la vivienda, donde encontraron manchas de sangre en la cama de la mujer que estaba desaparecida. También se realizó una inspección ocular en el pozo negro y otras partes del predio. El miércoles de mañana, se hizo un rastrillaje en un lago cercano a la casa.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado este jueves enterrado bajo arena en el fondo de la vivienda. El hombre que se había ido del lugar tras la denuncia fue ubicado y detenido por la Policía. En total, son cuatro los detenidos: la nieta, su pareja, el hombre que vivía en el fondo y una cuarta persona.

Testigos del lugar dan cuenta que la vivienda se identificaría como una boca de venta de drogas. Una vecina de la zona dijo a Subrayado que era habitual escuchar gritos en la casa y ver la circulación de personas.

La investigación del caso está a cargo del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.