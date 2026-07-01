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Un joven de 20 años murió en un accidente de tránsito en La Barra: iba en moto y el choque fue con un auto

El accidente de tránsito ocurrió pasado el mediodía de este miércoles, a metros del Puente de La Barra.

Foto cedida a Subrayado. Accidente de tránsito en La Barra.

Foto cedida a Subrayado. Accidente de tránsito en La Barra.

Un joven de 20 años murió en un accidente de tránsito ocurrido sobre las 12:40 de este miércoles en La Barra, Maldonado.

Según informó la Policía, la víctima circulaba en moto y chocó con un auto conducido por una mujer de 58 años, que resultó ilesa.

El accidente ocurrió en la esquina de Víctor Haedo y Mattos Rodríguez, en una zona con semáforos ubicada a pocos metros del Puente de La Barra.

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La Policía y la Fiscalía trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.

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