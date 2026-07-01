Fuga de amoníaco llevó a la autoevacuación de 53 trabajadores en una empresa de aguas y refrescos

Fuga de amoníaco en una empresa de aguas y refrescos llevó a la evacuación en la mañana de este miércoles, en la calle Capitán Antonio Leal Ibarra, en Pajas Blancas.

Por este hecho, concurrieron al lugar la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos del Cuartel Centenario y la Unidad Operativa de Belvedere.

En el lugar, debieron ser autoevacuados 53 trabajadores. Desde la Dirección Nacional de Bomberos informaron que no hay lesionados ni afectadas.

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“Al arribo al lugar, se constató que, durante tareas de mantenimiento que se realizaban en un compresor perteneciente al sistema de refrigeración de una cámara de frío, se habría producido una liberación de gas amoníaco en el interior de la planta”, señaló el comunicado.

“Se efectuaron mediciones en distintos sectores de la planta, obteniéndose valores normales, con concentración cero del mencionado gas tóxico y corrosivo en toda la edificación”, indicó. Ventilaron los ambientes y luego entregaron la planta a sus propietarios.