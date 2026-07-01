Puerto de Montevideo: sindicato de trabajadores de TCP resolvió paro por tiempo indefinido

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvió este miércoles convocar a un paro por tiempo indefinido, según dijo a Subrayado su presidente, Álvaro Reinaldo.

El dirigente señaló que, en la última instancia de negociación, la empresa no presentó ninguna propuesta. La medida comenzó a regir a la hora 15:00.

Katoen Natie informó del paro en sus redes sociales. "El sindicato ha planteado como condición previa para sentarse a negociar que la empresa abone a todos los trabajadores un bono adicional al salario de $50.000 líquidos mensuales mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todo el personal, exista o no trabajo disponible", explicó.

Y agregó: "TCP considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva. En consecuencia, la empresa no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ktntcp/status/2072388337823076546&partner=&hide_thread=false COMUNICADO A LOS USUARIOS PARO DE ACTIVIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO DESDE LAS 15:00HS DEL DIA DE HOY 1 DE JULIO



Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) informa a la opinión pública que el sindicato ha anunciado un paro de actividades por tiempo indeterminado con “reintegro… pic.twitter.com/E2r5wMHq1p — Katoen Natie TCP (@ktntcp) July 1, 2026

La empresa señaló que "ejercerá todas las acciones legales que correspondan contra cualquier persona física o jurídica, organización o entidad ajena a la negociación colectiva que promueva, aliente o intervenga indebidamente en este conflicto, afectando el normal desarrollo de las negociaciones o los derechos e intereses de la empresa".

La semana pasada, el sindicato había convocado a un paro de 48 horas, desde las 7:00 horas del lunes.

Entonces, Reinaldo indicó que los trabajadores vienen negociando hace unos dos meses con la empresa el nuevo convenio colectivo. "Hoy en día, estamos sin convenio colectivo, no pudimos abordar un acuerdo para poder pasar de un convenio al otro", aseguró.

Reinaldo sostuvo que no han podido avanzar en la estabilidad laboral de los trabajadores y que la realidad de algunos operarios que se desempeñan en la terminal es diferente a la de otros. Dijo que en TCP hay unos 550 contratos de trabajadores con 13 jornales asegurados, otros con 15, 18 y otros con 20. Desde el sindicato, piden que se les asegure los 25 jornales, unas 200 horas mensuales. También, pretenden regular el día libre de los trabajadores.