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TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7

Las tarifas regirán para el mes de julio con una reducción de 5% en la nafta y el gasoil, y de 7,6% en el supergás. La recarga de la garrafa de 13 kilos baja $ 100,1.

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El Poder Ejecutivo estableció los nuevos precios de los combustibles que regirán durante el mes de julio.

Estas son las nuevas tarifas:

Nafta Súper 95: de $ 93,36 a $ 88,67 = Una reducción de $ 4,69 (-5%).

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Gasoil 50S: de $ 61,76 a $ 58,68 = Una reducción de $ 3,08 (-5%).

Supergás: de $ 101,26 a $ 93,56 = Una reducción de $ 7,7 (-7,6%).

Con el nuevo precio del supergás, la recarga de una garrafa de 13 kilos baja $ 100,10 (de $ 1.316,38 a 1.216,28).

"Desde abril el Poder Ejecutivo ha seguido una política de amortiguación del shock de los precios internacionales del petróleo sobre el mercado interno, originado por el conflicto en Medio Oriente. En el marco de una reversión del shock internacional, el Poder Ejecutivo mantiene una política de seguimiento mensual de ajustes tarifarios", indicó un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería.

Los combustibles acumulaban tres meses de subas consecutivas en abril, mayo y junio.

Gacetilla de Prensa precios julio

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