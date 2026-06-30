Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido

Un hombre de 33 años, con un antecedente penal por receptación, fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego este martes de tarde en la zona de Sayago. El hecho ocurrió en el local ubicado en calle Bell, entre María Orticochea y Julián Astengo, próximo a avenida Millán.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado , delincuentes ingresaron a un taller de reparación y le dispararon varias veces. Además, un hombre de 31 años, sin antecedentes penales, resultó herido.

Un hermano del hombre asesinado aseguró que trabajaba desde hacía años en el lugar y que no tenía problemas con nadie. "No sé por qué lo mataron", indicó.

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Contó que cuando ingresó a reconocer el cuerpo de su hermano, en el taller había casquillos de bala "por todos lados". En el lugar, trabajaba con varias personas y cuando el hermano de la víctima llegó no había nadie, aseguró.

Reclamó justicia y que se determine quién mató a su hermano.