RECIBÍ EL NEWSLETTER
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido

Los delincuentes ingresaron en el local ubicado en calle Bell, entre María Orticochea y Julián Astengo, y le dispararon varias veces.

homicidio-taller-sayago-guille-lorenzo

Un hombre de 33 años, con un antecedente penal por receptación, fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego este martes de tarde en la zona de Sayago. El hecho ocurrió en el local ubicado en calle Bell, entre María Orticochea y Julián Astengo, próximo a avenida Millán.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, delincuentes ingresaron a un taller de reparación y le dispararon varias veces. Además, un hombre de 31 años, sin antecedentes penales, resultó herido.

Un hermano del hombre asesinado aseguró que trabajaba desde hacía años en el lugar y que no tenía problemas con nadie. "No sé por qué lo mataron", indicó.

hubo unos 50 disparos en un enfrentamiento en el barrio las acacias; no hay lesionados
Seguí leyendo

Hubo unos 50 disparos en un enfrentamiento en el barrio Las Acacias; no hay lesionados

Contó que cuando ingresó a reconocer el cuerpo de su hermano, en el taller había casquillos de bala "por todos lados". En el lugar, trabajaba con varias personas y cuando el hermano de la víctima llegó no había nadie, aseguró.

Reclamó justicia y que se determine quién mató a su hermano.

Temas de la nota

Lo más visto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de $1 en gasoil
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido
en camino las garzas

Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7

Te puede interesar

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
Foco Uy video
CONFERENCIA DE PRENSA

Marcelo Bielsa: "No puedo justificar la posición que obtuvimos" y "la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente"
Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad
IDENTIFICACIÓN CIVIL

Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad

Dejá tu comentario