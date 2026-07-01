Tasa de desempleo fue de 7,6% en mayo, con empleo estable

La tasa de empleo en mayo se mantuvo estable respecto al mes anterior, ubicándose en 59,5%. Ese es el porcentaje de personas en edad de trabajar (mayores de 14 años) que declara estar ocupada, según la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se difundió este miércoles. Esto implica que 1.762.000 personas estaban ocupadas, unas 12.000 más que hace un año.

La tasa de desempleo subió una décima, de 7,5 a 7,6%, lo que implica que unas 145.000 personas buscaban trabajo sin conseguirlo. La tasa es dos décimas inferior a la registrada en el mismo mes de 2025 (7,8%), cuando se estimaban 147.000 desocupados.

La tasa de no registro (porcentaje de ocupados que declara no aportar a la seguridad social) cayó en mayo al 20,9%, el menor nivel en más de 3 años.

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