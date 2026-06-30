RECIBÍ EL NEWSLETTER
IDENTIFICACIÓN CIVIL

Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad

“Los elementos de seguridad añadidos fortalecen el documento para evitar las falsificaciones, brindando más certeza y seguridad”, señalan desde la DNIC.

cedula-de-identidad-nueva

La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) cambió el diseño de la cédula de identidad uruguaya, con la incorporación de ocho nuevos elementos de seguridad.

Los cambios fueron presentados este martes. “Se alinea con los más altos estándares de seguridad a nivel internacional en materia de identificación y seguridad documental”, señala un comunicado del Ministerio del Interior. “Los elementos de seguridad añadidos fortalecen el documento para evitar las falsificaciones, brindando más certeza y seguridad”, dijo su director Ignacio González.

Los documentos anteriores siguen teniendo vigencia: “Recibirán el nuevo documento de identidad quienes deban sacar por primera vez el documento nacional de identidad y quienes deban renovarla, ya sea por vencimiento o extravío”.

Foto: AFP. 
Seguí leyendo

Mercado Libre habilitó una página de donaciones para ayudar a los afectados por el sismo en Venezuela

La nueva cédula tiene tres niveles nuevos de seguridad -uno que se identifica a simple vista, otro para el que se requiere un instrumento y otro que es para ser utilizado por el personal de la DNIC-. Además, hay ocho medidas nuevas que se tomaron, detalla el comunicado del Ministerio del Interior, para evitar su falsificación a través de tecnologías como “ventanas transparentes”, kinegramas, personalización táctica, policarbonato, simbología en tinta ópticamente variable, entre otros.

Temas de la nota

Lo más visto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de $1 en gasoil
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido
en camino las garzas

Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7

Te puede interesar

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
Foco Uy video
CONFERENCIA DE PRENSA

Marcelo Bielsa: "No puedo justificar la posición que obtuvimos" y "la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente"
Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad
IDENTIFICACIÓN CIVIL

Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad

Dejá tu comentario