Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad

La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) cambió el diseño de la cédula de identidad uruguaya, con la incorporación de ocho nuevos elementos de seguridad.

Los cambios fueron presentados este martes. “Se alinea con los más altos estándares de seguridad a nivel internacional en materia de identificación y seguridad documental”, señala un comunicado del Ministerio del Interior. “Los elementos de seguridad añadidos fortalecen el documento para evitar las falsificaciones, brindando más certeza y seguridad”, dijo su director Ignacio González.

Los documentos anteriores siguen teniendo vigencia: “Recibirán el nuevo documento de identidad quienes deban sacar por primera vez el documento nacional de identidad y quienes deban renovarla, ya sea por vencimiento o extravío”.

La nueva cédula tiene tres niveles nuevos de seguridad -uno que se identifica a simple vista, otro para el que se requiere un instrumento y otro que es para ser utilizado por el personal de la DNIC-. Además, hay ocho medidas nuevas que se tomaron, detalla el comunicado del Ministerio del Interior, para evitar su falsificación a través de tecnologías como “ventanas transparentes”, kinegramas, personalización táctica, policarbonato, simbología en tinta ópticamente variable, entre otros.

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