Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño de 3 años está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto.
Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
El accidente ocurrió en el kilómetro 38 de la ruta 6, en Canelones. El ómnibus y la moto circulaban en el mismo sentido. En el ómnibus iban 38 pasajeros, el guarda y el conductor, todos ilesos.
El accidente ocurrió poco antes de la hora 20 del lunes, en el kilómetro 38 de la ruta 6. El ómnibus y la moto circulaban rumbo a Montevideo.
La ruta estuvo cortada en esa zona y el tránsito liviano se canalizó por franja natural, informó Policía Caminera.
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La moto es conducida por la mujer de 27 años, quien fallece en el lugar, al igual que la adolescente. El pequeño de 3 años fue trasladado de urgencia a un sanatorio de Montevideo en estado grave.
"El ómnibus era conducido por un hombre de 56 años, quien resulta ileso al igual que el guarda y los 38 pasajeros que viajan en el vehículo", dice el informe de Policía Caminera.
El examen de alcohol en sangre al conductor del ómnibus dio cero (negativo).
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