Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño de 3 años está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto.

El accidente ocurrió poco antes de la hora 20 del lunes, en el kilómetro 38 de la ruta 6. El ómnibus y la moto circulaban rumbo a Montevideo.

La ruta estuvo cortada en esa zona y el tránsito liviano se canalizó por franja natural, informó Policía Caminera.

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La moto es conducida por la mujer de 27 años, quien fallece en el lugar, al igual que la adolescente. El pequeño de 3 años fue trasladado de urgencia a un sanatorio de Montevideo en estado grave.

"El ómnibus era conducido por un hombre de 56 años, quien resulta ileso al igual que el guarda y los 38 pasajeros que viajan en el vehículo", dice el informe de Policía Caminera.

El examen de alcohol en sangre al conductor del ómnibus dio cero (negativo).