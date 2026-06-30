RECIBÍ EL NEWSLETTER
DENUNCIAS EN 12 DEPARTAMENTOS

Nueve condenados por estafas por $600.000; recibían dinero por una moto que vendían por redes sociales y no la enviaban

La Policía recibió denuncias de 12 departamentos. Siete fueron sin prisión y dos con prisión, con penas de 6 y 10 meses, por los delitos de asociación para delinquir, estafas y fraude informático.

FALSA-VENTA-MOTO-REDES-SOCIALES-CONDENADOS

La Policía desarticuló una organización delictiva dedicada a estafar a personas mediante ventas falsas a través de redes sociales. La investigación policial identificó a nueve integrantes de la banda, que fueron detenidos en varios allanamientos.

La modalidad siempre era la misma. Ofrecían una moto por redes sociales y la prometían enviar por una agencia de encomiendas, pero el vehículo no aparecía. "El precio era muy económico, entonces eso seducía a los posibles compradores", dijo el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.

La Policía recibió denuncias de 12 departamentos y se pudo determinar maniobras superiores a los 600.000 pesos. Los clientes giraban dinero y nunca recibían la mercadería, luego eran bloqueados.

hubo unos 50 disparos en un enfrentamiento en el barrio las acacias; no hay lesionados
Seguí leyendo

Hubo unos 50 disparos en un enfrentamiento en el barrio Las Acacias; no hay lesionados

La Jefatura de Policía de Paysandú y la seccional 19 de Progreso realizaron la investigación y lograron la detención de nueve personas. Puestas a disposición de la Justicia de Canelones, se dispuso la condena de las nueve personas, siete sin prisión y dos con prisión, con penas de 6 y 10 meses, por los delitos de asociación para delinquir, estafas y fraude informático.

Temas de la nota

Lo más visto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de $1 en gasoil
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido
en camino las garzas

Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7

Te puede interesar

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
Foco Uy video
CONFERENCIA DE PRENSA

Marcelo Bielsa: "No puedo justificar la posición que obtuvimos" y "la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente"
Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad
IDENTIFICACIÓN CIVIL

Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad

Dejá tu comentario