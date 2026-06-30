Nueve condenados por estafas por $600.000; recibían dinero por una moto que vendían por redes sociales y no la enviaban

La Policía desarticuló una organización delictiva dedicada a estafar a personas mediante ventas falsas a través de redes sociales. La investigación policial identificó a nueve integrantes de la banda, que fueron detenidos en varios allanamientos.

La modalidad siempre era la misma. Ofrecían una moto por redes sociales y la prometían enviar por una agencia de encomiendas, pero el vehículo no aparecía. "El precio era muy económico, entonces eso seducía a los posibles compradores", dijo el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.

La Policía recibió denuncias de 12 departamentos y se pudo determinar maniobras superiores a los 600.000 pesos. Los clientes giraban dinero y nunca recibían la mercadería, luego eran bloqueados.

La Jefatura de Policía de Paysandú y la seccional 19 de Progreso realizaron la investigación y lograron la detención de nueve personas. Puestas a disposición de la Justicia de Canelones, se dispuso la condena de las nueve personas, siete sin prisión y dos con prisión, con penas de 6 y 10 meses, por los delitos de asociación para delinquir, estafas y fraude informático.

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