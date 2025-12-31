Un joven de 19 años con antecedentes penales fue asesinado a puñaladas en el barrio Conciliación

Un joven de 19 años con dos antecedentes penales fue asesinado a puñaladas en la madrugada de este miércoles en pasaje Mario Orrico y Pedro de Valdivia, en el barrio Conciliación .

El hecho ocurrió sobre la 1 de la mañana. La víctima recibió múltiples heridas de arma blanca en tórax, abdomen y en la zona femoral, y fue derivada de urgencia a la emergencia de una mutualista de la zona de Colón.

La madre del joven contó a la Policía que estaba en su casa cuando escuchó gritos y al salir vio a un hombre con ropas oscuras que le dijo que su hijo había sido trasladado para recibir atención médica. Aseguró que al salir corriendo en dirección a la mutualista vio que en la esquina de su casa había un auto blanco desconocido con los vidrios polarizados.

Minutos después de ingresar al centro de salud, el joven falleció producto de las heridas recibidas.

En el lugar del hecho, la Policía encontró manchas de sangre. Personal de Científica realizó el relevamiento fotográfico de la escena y el levantamiento de muestras del lugar y del vehículo utilizado para trasladar a la víctima.

El Departamento de Homicidios de la Policía investiga el crimen y trata de identificar a los atacantes a través del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y de posibles testigos del hecho. El caso está a cargo de la fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp.