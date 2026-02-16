RECIBÍ EL NEWSLETTER
GRUTA DE LOURDES

Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza

El hecho ocurrió en la calle Querétaro y Antillas, en Gruta de Lourdes. "Después de esto nos encerraremos adentro, tendremos que blindarnos, ya realmente da miedo", dijo la vecina dijo a Subrayado.

gruta-de-llourdes-digoe

El hecho ocurrió en la calle Querétaro y Antillas, cuando volvía de trabajar. Le dispararon desde una moto.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que el joven está estable, fuera de peligro.

joven de 23 anos fue atacado a balazos en malvin norte: recibio 5 disparos en una pierna
Seguí leyendo

Joven de 23 años fue atacado a balazos en Malvín Norte: recibió 5 disparos en una pierna

Una vecina dijo a Subrayado que estaba sentada con su hija tomando mate cuando sintió que una bala le rozó la cabeza.

"Sentí clarito que algo me rozó en la cabeza (...) encontramos un casquillo en la puerta de casa. No era para nosotros, no sé qué habrá pasado", expresó. Y agregó. "Después de esto nos encerraremos adentro, tendremos que blindarnos, ya realmente da miedo".

La mujer descartó que haya tiroteos en esa cuadra, pero sí que hay robos en la zona.

En el lugar trabaja personal de la Digoe y Policía Científica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2023536895259476290&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular video
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile

Te puede interesar

Detuvieron al segundo involucrado en el intento de rapiña a una estación de servicio; el delincuente baleado sigue internado
BARRIO COLÓN

Detuvieron al segundo involucrado en el intento de rapiña a una estación de servicio; el delincuente baleado sigue internado
Fue detenido sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Fue detenido sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza
GRUTA DE LOURDES

Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza

Dejá tu comentario