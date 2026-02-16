Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza

Un joven , de 22 años, fue baleado en el tórax cuando llegaba a su casa en la tarde de este lunes en la zona de la Gruta de Lourdes .

El hecho ocurrió en la calle Querétaro y Antillas, cuando volvía de trabajar. Le dispararon desde una moto.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que el joven está estable, fuera de peligro.

Una vecina dijo a Subrayado que estaba sentada con su hija tomando mate cuando sintió que una bala le rozó la cabeza.

"Sentí clarito que algo me rozó en la cabeza (...) encontramos un casquillo en la puerta de casa. No era para nosotros, no sé qué habrá pasado", expresó. Y agregó. "Después de esto nos encerraremos adentro, tendremos que blindarnos, ya realmente da miedo".

La mujer descartó que haya tiroteos en esa cuadra, pero sí que hay robos en la zona.

En el lugar trabaja personal de la Digoe y Policía Científica.