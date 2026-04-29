La Justicia imputó a un joven de 22 años como presunto autor del robo mediante saqueo que sufrió un local de celulares de Carrasco el pasado 31 de marzo. La Fiscalía lo investiga por asociación para delinquir, hurto especialmente agravado y estafa.
Un imputado por el saqueo de 20 celulares en un local de Carrasco en marzo
El imputado tiene 22 años y cumplirá arresto domiciliario total, con tobillera electrónica, mientras sigue la investigación, dispuso la Justicia.
Por eso, en una audiencia celebrada a última hora de este martes, fue enviado a arresto domiciliario total con tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.
Por el caso, la Policía de la zona operacional 2 incautó un auto Geely Geometry, ropas utilizadas en el robo, un celular Samsung Galaxy S26 (se pudo comprobar que pertenecía al local), un Samsung Galaxy A25 y un Iphone 15.
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De acuerdo con la investigación, los delincuentes ingresaron al local ubicado en Avenida Arocena y Gabriel Otero y con una maceta rompieron varias vidrieras. Se llevaron entre 18 y 20 celulares de alta gama, varios de ellos, de última generación. }
Entonces los denunciantes valuaron lo robado en al menos USD 20.000. La empleada que estaba en el lugar, que resultó ilesa, dijo: “Ni siquiera me dirigieron la palabra”.
Mirá el informe realizado entonces:
Al imputado se lo investiga además por un intento de estafa registrado horas antes de ese saqueo, en Guayaquí y Alejandro Chucarro.
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