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Robo sobre av. Arocena

Un imputado por el saqueo de 20 celulares en un local de Carrasco en marzo

El imputado tiene 22 años y cumplirá arresto domiciliario total, con tobillera electrónica, mientras sigue la investigación, dispuso la Justicia.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Por eso, en una audiencia celebrada a última hora de este martes, fue enviado a arresto domiciliario total con tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.

Por el caso, la Policía de la zona operacional 2 incautó un auto Geely Geometry, ropas utilizadas en el robo, un celular Samsung Galaxy S26 (se pudo comprobar que pertenecía al local), un Samsung Galaxy A25 y un Iphone 15.

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De acuerdo con la investigación, los delincuentes ingresaron al local ubicado en Avenida Arocena y Gabriel Otero y con una maceta rompieron varias vidrieras. Se llevaron entre 18 y 20 celulares de alta gama, varios de ellos, de última generación. }

Entonces los denunciantes valuaron lo robado en al menos USD 20.000. La empleada que estaba en el lugar, que resultó ilesa, dijo: “Ni siquiera me dirigieron la palabra”.

Mirá el informe realizado entonces:

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Al imputado se lo investiga además por un intento de estafa registrado horas antes de ese saqueo, en Guayaquí y Alejandro Chucarro.

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