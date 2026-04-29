Un imputado por el saqueo de 20 celulares en un local de Carrasco en marzo

La Justicia imputó a un joven de 22 años como presunto autor del robo mediante saqueo que sufrió un local de celulares de Carrasco el pasado 31 de marzo . La Fiscalía lo investiga por asociación para delinquir, hurto especialmente agravado y estafa.

Por eso, en una audiencia celebrada a última hora de este martes, fue enviado a arresto domiciliario total con tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.

Por el caso, la Policía de la zona operacional 2 incautó un auto Geely Geometry, ropas utilizadas en el robo, un celular Samsung Galaxy S26 (se pudo comprobar que pertenecía al local), un Samsung Galaxy A25 y un Iphone 15.

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De acuerdo con la investigación, los delincuentes ingresaron al local ubicado en Avenida Arocena y Gabriel Otero y con una maceta rompieron varias vidrieras. Se llevaron entre 18 y 20 celulares de alta gama, varios de ellos, de última generación. }

Entonces los denunciantes valuaron lo robado en al menos USD 20.000. La empleada que estaba en el lugar, que resultó ilesa, dijo: “Ni siquiera me dirigieron la palabra”.

Mirá el informe realizado entonces:

Embed Robo en tienda en Carrasco: el delincuente robó celulares de último modelo.



“Ni siquiera me dirigieron la palabra”, dijo una empleada que estaba en ese momento en el lugar. https://t.co/KFsVZFvdzW pic.twitter.com/4FVU7cw7YH — Subrayado (@Subrayado) March 31, 2026

Al imputado se lo investiga además por un intento de estafa registrado horas antes de ese saqueo, en Guayaquí y Alejandro Chucarro.