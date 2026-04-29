"Aumento va a haber", dijo Gabriel Oddone sobre los combustibles, e insistió en que "la situación es compleja"

“Aumento va a haber”, dijo el ministro de Economía Gabriel Oddone este miércoles al ser consultado sobre qué pasará en mayo con el precio de los combustibles, teniendo en cuenta la situación internacional de incremento del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

“Preferiría no adelantarle, pero basta que ustedes miren lo que está pasando en el mundo para que se imaginen que aumento va a haber y que la situación es compleja”, dijo Oddone en rueda de prensa.

“La decisión es técnica y política, porque las razones por las que se toma la decisión tienen fundamento técnico y tienen que tener una explicación de naturaleza técnica, porque hay una regla en Uruguay que rige y que por lo tanto, cualquier excepción a la regla, como ya lo hicimos en el mes pasado, pero la definición final es política porque en este escenario de incertidumbre, en un precio tan relevante como son los combustibles, son políticas”, agregó.

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“Tenemos la obligación de suavizar los efectos de un escenario internacional muy incierto, con alzas extraordinarias, pero lo que no podemos hacer es impedir que esa realidad sea leída adecuadamente por los ciudadanos de Uruguay”, dijo el ministro sobre la decisión que se tomará en las próximas horas.

“Uruguay no puede alejarse mucho de lo que está ocurriendo porque ya pasaron dos meses de esto y probablemente se prolongue y por lo tanto sería de mala gestión que nosotros no permitamos que la economía uruguaya internalice que los precios de los combustibles son otros, porque el riesgo que habría aquí cuál es, postergarlo de manera indefinida y después tener que hacer un escalón muy abrupto. La idea es seguir suavizando el efecto pero teniendo en cuenta que el escenario internacional de precios es muy restrictivo”, concluyó.