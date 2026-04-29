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investigación por crimen organizado

Fue dado de alta el padre del bebé asesinado en Colón

El joven de 24 años había recibido disparos en el hombro, brazo y oído izquierdos el lunes, cuando asesinaron a su hijo de un año y medio.

El padre del bebé asesinado tiene 24 años y vive en la zona donde fue baleado.

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Foto: Subrayado. 

El joven de 24 años que fue baleado el lunes cuando asesinaron a su hijo de un año y medio en un ataque en Colón recibió el alta médica, supo Subrayado. Había recibido disparos en el hombro, brazo y oído izquierdos.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos continúa trabajando en la investigación para dar con los responsables del homicidio del bebé y trabajando en el contexto en el que se dio el ataque a balazos, que está vinculado con el crimen organizado.

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