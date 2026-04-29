Fue dado de alta el padre del bebé asesinado en Colón

El padre del bebé asesinado tiene 24 años y vive en la zona donde fue baleado. Foto: Subrayado.

El joven de 24 años que fue baleado el lunes cuando asesinaron a su hijo de un año y medio en un ataque en Colón recibió el alta médica, supo Subrayado. Había recibido disparos en el hombro, brazo y oído izquierdos.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos continúa trabajando en la investigación para dar con los responsables del homicidio del bebé y trabajando en el contexto en el que se dio el ataque a balazos, que está vinculado con el crimen organizado.

En la misma madrugada del crimen, los investigadores lograron ubicar el auto que utilizaron los homicidas. Tras cometer el crimen, lo abandonaron en el barrio Verdisol. El vehículo está siendo objeto de pericias y análisis por estas horas para obtener información que sirva para identificar a los atacantes.