Robo en local de celulares en Carrasco: delincuentes rompieron vidrieras y escaparon con unos 20 aparatos

Dos delincuentes robaron en un local de celulares ubicado en Arocena y Gabriel Otero, en Carrasco , en el mediodía de este martes. Ambos llegaron en moto, rompieron vidrieras y tomaron los aparatos de último modelo.

Según un relevamiento primario, los ladrones se llevaron en una bolsa unos 20 celulares, valuados en unos USD 20 mil, supo Subrayado. Presumiblemente, usaron una maceta para romper las vidrieras.

Testigos dijeron que había varias personas circulando en la zona y que el delincuente tenía colocados guantes blancos.

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Además, la empleada que estaba en el lugar, que resultó ilesa, dijo: “Ni siquiera me dirigieron la palabra”.

Embed Robo en tienda en Carrasco: el delincuente robó celulares de último modelo.



“Ni siquiera me dirigieron la palabra”, dijo una empleada que estaba en ese momento en el lugar. https://t.co/KFsVZFvdzW pic.twitter.com/4FVU7cw7YH — Subrayado (@Subrayado) March 31, 2026

Policías de Investigaciones de Zona 2 están en busca de cámaras de la zona para tratar de identificar a ambos hombres.