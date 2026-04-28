El presidente Yamandú Orsi anunció en conferencia de prensa que en la próxima Rendición de Cuentas, que se enviará al Parlamento en junio, se incluirán iniciativas legales para unificar las “prestaciones sociales a los más vulnerables”.
Orsi anunció que en la Rendición de Cuentas incluirán iniciativas para unificar "prestaciones sociales a los más vulnerables"
El presidente Orsi informó que las iniciativas legales para introducir cambios al sistema previsional irán al Parlamento “en el segundo semestre”.
Esta es una de las iniciativas que surge del Diálogo Social, cuyas conclusiones fueron presentadas este martes al Consejo de Ministros.
Orsi agregó que otros cambios al sistema previsional serán incluidos en proyectos de ley a enviar “en el segundo semestre” del año.
Orsi encabezó lanzamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo junto a empresarios y PIT-CNT
El presidente destacó que el foco de los cambios propuestos "estará en infancia, adolescencia, tabajadores independientes", y mencionó de forma destacada "la posibilidad de jubilarse a los 60 años" de edad.
Se trata de crear una causal jubilatoria para habilitar la jubilación a los 60 años ante necesidad específica del trabajador.
El director de la OPP Rodrigo Arim explicó que dentro de la Rendición de Cuentas se propondrá “unificar el sistema de transferencias”, con especial énfasis “en asegurar y mejorar los montos de transferencia a la primera infancia”. Se refirió en este punto a los niños de 0 a 3 años y a las embarazadas.
En cuanto a la edad de retiro, Arim agregó que "la edad normal de retiro es de 65 años", pero que se habilitará la posibilidad "de un retiro anticipado" a los 60 años.
Al respecto aseguró que el sistema previsional seguirá con una base de "tres pilares", "con ahorro individual obligatorio", lo que seguirá haciéndose a través de las AFAP.
En este sentido el ministro de Economía Gabriel Oddone aseguró que no está planteada la eliminación de las AFAP, ni la estatización.
Dejá tu comentario