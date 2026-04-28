Orsi anunció que en la Rendición de Cuentas incluirán iniciativas para unificar "prestaciones sociales a los más vulnerables"

El presidente Yamandú Orsi anunció en conferencia de prensa que en la próxima Rendición de Cuentas, que se enviará al Parlamento en junio, se incluirán iniciativas legales para unificar las “prestaciones sociales a los más vulnerables”.

Esta es una de las iniciativas que surge del Diálogo Social, cuyas conclusiones fueron presentadas este martes al Consejo de Ministros.

Orsi agregó que otros cambios al sistema previsional serán incluidos en proyectos de ley a enviar “en el segundo semestre” del año.

Seguí leyendo Orsi encabezó lanzamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo junto a empresarios y PIT-CNT

Embed “No está en nuestro espíritu eliminar ni estatizar las AFAP”, afirma el presidente Yamandú Orsi tras Consejo de Ministros por diálogo social. Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/mKzfb2v2Ph — Subrayado (@Subrayado) April 28, 2026

El presidente destacó que el foco de los cambios propuestos "estará en infancia, adolescencia, tabajadores independientes", y mencionó de forma destacada "la posibilidad de jubilarse a los 60 años" de edad.

Se trata de crear una causal jubilatoria para habilitar la jubilación a los 60 años ante necesidad específica del trabajador.

Embed El trabajador tendrá "libertad para jubilarse a los 60 años, si así lo desea", anuncia el presidente Orsi. Habrá discusión en el Parlamento, "el diálogo y la discusión sigue", agrega. Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/7nNrRdRqrm — Subrayado (@Subrayado) April 28, 2026

El director de la OPP Rodrigo Arim explicó que dentro de la Rendición de Cuentas se propondrá “unificar el sistema de transferencias”, con especial énfasis “en asegurar y mejorar los montos de transferencia a la primera infancia”. Se refirió en este punto a los niños de 0 a 3 años y a las embarazadas.

En cuanto a la edad de retiro, Arim agregó que "la edad normal de retiro es de 65 años", pero que se habilitará la posibilidad "de un retiro anticipado" a los 60 años.

Al respecto aseguró que el sistema previsional seguirá con una base de "tres pilares", "con ahorro individual obligatorio", lo que seguirá haciéndose a través de las AFAP.

Embed “De vuelta, estamos protegiendo a los trabajadores más vulnerables”, afirma el director de OPP, Rodrigo Arim, sobre seguridad social.



Y agrega: “Estamos concretando reformas relevantes para la calidad de vida de la gente”. Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/yB09O8LSIN — Subrayado (@Subrayado) April 28, 2026

En este sentido el ministro de Economía Gabriel Oddone aseguró que no está planteada la eliminación de las AFAP, ni la estatización.