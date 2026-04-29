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Liceo N.º 3 de las piedras

Amenaza armada de un alumno de liceo de Las Piedras: docentes hicieron denuncia policial y ocuparon el edificio

Un alumno amenazó con arma, mediante redes sociales, a la directora y a dos adscriptas del Liceo N.° 3 de Las Piedras, en Canelones.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Liceo 3 de Las Piedras ocupado.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Liceo 3 de Las Piedras ocupado.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Comunicado colocado en la fachada del liceo.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Comunicado colocado en la fachada del liceo.

Un alumno del Liceo N.° 3 de Las Piedras, en Canelones, publicó una amenaza armada en una red social contra la directora y dos adscriptas de la institución, según denunciaron docentes y confirmó Subrayado. Desde Secundaria y Fenapes indicaron que realizaron la denuncia policial.

La amenaza, a la que accedió Subrayado, es una publicación en Instagram que señala: "Los del liceo 3 de la piedra obelico vana morir todos y yasaben no vayan el martes porque se van a morir todos y los de mi clase ya firmamoran su muerte y la acrita y la dayan la yesica y la profe historia gorda. marte 28 de la muerte marte muerte (sic)". El texto está acompañado de una foto de un arma de fuego.

La denuncia fue ampliada en varias oportunidades, debido a que varios funcionarios ofrecieron su testimonio. Fuentes del caso agregaron que se han realizado ante la Policía unas 100 denuncias por amenazas en centros educativos en el departamento.

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Sin embargo, la amenaza de este estudiante realizada el martes fue directamente a funcionarios. El adolescente ya fue identificado. El menor concurrió a una seccional de la zona, acompañado de un tutor, debido a que se ausentó en su hogar hace unos días. Afirmó que él no hizo esa amenaza y está en libertad.

Según relataron funcionarios del liceo a Subrayado, tiene problemas de conducta con compañeros; antes estudiaba en UTU y hace un tiempo fue trasladado al Liceo 3. Allí, había sido suspendido por otro episodio.

Ante esta situación, los docentes resolvieron hacer un paro y ocupar el edificio. Las autoridades de Secundaria están en conocimiento y trabajan el caso.

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