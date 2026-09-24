Un hombre sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y está en CTI tras incendio en depósito en Cerrito de la Victoria

Un incendio se registró este jueves en un depósito y fábrica de velas en Manuel Meléndez y Rafael Hortiguera en el barrio Cerrito de la Victoria. Un hombre de 61 años resultó lesionado y fue trasladado con quemaduras; está en el CTI, informó Bomberos.

Tras recibir la alerta de emergencia, personal de Bomberos con dos coches cisterna trabajó en el combate al siniestro. La labor de los efectivos se realizó desde diferentes puntos, que incluyó las viviendas linderas, para atacar el fuego y evitar su propagación.

Por precaución, los vecinos salieron de sus hogares para evitar resultar afectados por el incendio, que pasadas las 20 horas estaba controlado, según la información a la que accedió Subrayado .

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Un hombre de 61 años fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica por las quemaduras sufridas de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo, y posibles quemaduras de las vías aéreas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Policial, donde se encuentra en el CTI.

Un auto que estaba dentro del lugar resultó dañado.