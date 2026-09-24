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PRIMER AMISTOSO, QUEDA COREA E INDIA.

Uruguay perdió 1-3 ante Japón en el debut de Diego Forlán como DT, con el regreso de Nández y Torreira

Diego Forlán debutó como DT de Uruguay con derrota ante Japón 1-3. El gol de la Celeste lo hizo Maxi Araújo. Volvieron como titulares Nández y Torreira. Darwin Núñez y Federico Viñas el doble 9.

La Selección Uruguaya de Diego Forlán en su debut ante Japón. Foto: Selección Uruguaya en X (oficial).

La Selección Uruguaya de Diego Forlán en su debut ante Japón. Foto: Selección Uruguaya en X (oficial).

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Diego Forlán debutó con derrota este jueves como entrenador de la Selección Uruguaya mayor, en un partido amistoso ante Japón, de visitante.

El excapitán de la Celeste y mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 puso en el equipo titular a dos 9: Darwin Núñez y Federico Viñas.

Volvieron a la Selección y fueron titulares en este partido Nahitan Nández y Lucas Torreira.

Diego Forlán, en conferencia de prensa. Foto: AFP.
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Diego Forlán: "Una lástima, creo que el resultado tuvo bastante ventaja para lo que había sido el encuentro"

Primer tiempo

La Celeste comenzó bien, presionando en el medio de la cancha y arriba, lo que permitió llegar con alguna chance de gol.

Pero a los 11 minutos se puso en ventaja Japón y ahí se descontroló Uruguay, que perdió por los costados y mostró sus peores minutos en campo.

Luego se recompuso, comenzó a avanzar otra vez en la cancha con pases largos a las puntas. Y en el minuto 42 llegó el empate, tras una jugada con toques por el medio del área, sale el disparo, da rebote el arquero y Maxi Araújo casi sin ángulo, cuando la pelota se iba hacia la izquierda del área, gira, remata alto y pone así el 1 a 1, con el que se fueron al descanso.

Segundo tiempo

El complemento comenzó con dominio de Japón y tres cambios de Uruguay en el minuto 67: Giorgian de Arrascaeta por Federico Viñas, José María Giménez por Ronald Araujo y Rodrigo Zalazar por Brian Rodríguez.

Y en el minuto 78 más cambios: Joaquín Piquerez por Juan Manuel Sanabria y Facundo Bernal por Rodrigo Bentancur. Y en el 83' ingresó Facundo Pellistri por Maximiliano Araújo.

En el minuto 90 Japón puso el 2 a 1, en una jugada que fue revisada por el VAR ante posible fuera de juego, que no existió y el gol subió al marcador.

Ya en los descuentos, en la última jugada, el local amplió la ventaja con un contragolpe que derivó en el 3 a 1.

Los titulares de Forlán:

Santiago Mele en el arco, línea de cuatro con Nández, Ronald Araujo, Matías Olivera y Juan Manuel Sanabria.

En el medio Rodrigo Bentancur (capitán) es el volante más retrasado, con una línea de tres por delante que tiene a Brian Rodríguez por izquierda, Lucas Torreira en el centro y Maxi Araújo por derecha. Los delanteros netos son Darwin y Viñas.

Los titulares y suplentes:

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