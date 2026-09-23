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COLONIA

Tomó a la víctima de los brazos y la llevó por la fuerza al dormitorio, donde abusó sexualmente de ella; fue condenado

Aprovechó que estaba solo con la víctima en la vivienda en la que convivía junto con otros integrantes de su familia para cometer el abuso. El agresor tomó un arma y amenazó con quitarse la vida, pero fue interceptado por la Policía.

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Un hombre fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión por abuso sexual especialmente agravado en un caso ocurrido en la mañana del 18 de setiembre en la ciudad de Colonia.

El abuso se dio en el domicilio donde el agresor convivía con la víctima y otros integrantes de su familia. Ambos estaban solos en la vivienda, cuando en un momento él la tomó de los brazos y la llevó a la fuerza al dormitorio, donde le realizó tocamientos y la sometió a actos de naturaleza sexual, según informó la Fiscalía de Colonia de 1º turno.

Luego, el hombre tomó un arma y amenazó con quitarse la vida. Fue interceptado por la Policía cuando intentaba fugar en moto y estuvo casi tres horas en negociaciones con los efectivos hasta que depuso su actitud. En tanto, la víctima logró salir de la casa y pedir ayuda a personas que estaban en la zona.

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Para fundamentar su teoría del caso, la Fiscalía se basó en la declaración de la víctima y testigos, pericias forense y psiquiátrica, historia clínica, registros de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, el relevamiento de Policía Científica y el peritaje de celulares donde se relevó los mensajes que el condenado le envió a la víctima.

Además de la pena de prisión, se dispuso la pérdida del ejercicio de la patria potestad del condenado por diez años, la reparación patrimonial de la víctima equivalente a doce salarios del hombre y su inclusión en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. Una vez que sea liberado, regirá una orden de restricción de comunicación y acercamiento con la víctima en un radio de 500 metros durante 180 días.

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