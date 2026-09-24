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Investigación

Un hombre murió tras ser golpeado durante un arresto ciudadano en Salto; hay dos detenidos

Vecinos dijeron que hicieron un arresto ciudadano contra un hombre porque cometió un atentado violento al pudor. El detenido recibió heridas graves y murió al ser trasladado al hospital de Salto.

Arresto ciudadano en la ciudad de Salto.

Arresto ciudadano en la ciudad de Salto.

Un hombre de 30 años murió este miércoles luego de ser golpeado durante un arresto ciudadano en avenida Enrique Amorim y Juncal, en el barrio Fátima de la ciudad de Salto.

Alrededor de las 19:00, la Policía acudió al lugar y trasladó al hombre, que estaba herido, al hospital local, donde murió a pocos minutos de haber ingresado.

El hombre había sido perseguido por vecinos, quienes lo tiraron al suelo y lo golpearon, causándole heridas de gravedad.

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Consultados por la Policía, los vecinos dijeron que habían reducido al hombre porque tuvo una conducta de atentado violento al pudor, informó la Jefatura de Policía de Salto.

Tras el episodio, una mujer se presentó en una seccional e hizo la denuncia por lo ocurrido. La Fiscalía investiga el caso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

De momento, la Policía detuvo a dos hombres como sospechosos de haber encabezado el arresto ciudadano.

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