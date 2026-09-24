El FMI proyectó crecimiento de Uruguay en 1,3% para este año y 2,4% para el 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento económico de Uruguay del 1,3% para este año y de 2,4% para el año próximo, según la declaración de los técnicos que realizaron la misión anual de análisis del país.

“Aunque el crecimiento en Uruguay se ha moderado, la economía ha demostrado resiliencia, respaldada por instituciones sólidas y marcos de políticas creíbles. Con la sequía local afectando la producción agrícola desde el tercer trimestre de 2025, el crecimiento se ha desacelerado”, indicó el documento de la consulta anual del FMI sobre Uruguay.

El organismo internacional sostuvo que “el crecimiento (de Uruguay) ha estado respaldado por un fuerte consumo privado, impulsado por incrementos de los salarios reales en medio de una inflación a la baja y la apreciación del peso” y que “el desempeño del mercado laboral es bueno, con el desempleo en niveles históricamente bajos y la informalidad disminuyendo”.

Para el FMI, “en su segundo año de mandato, el gobierno continúa enfatizando la importancia de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento inclusivo”, y agregó que “en la Rendición de Cuentas de 2026 se preservan los objetivos de consolidación fiscal del presupuesto quinquenal”, a la vez que “el gobierno está impulsando reformas para estimular el crecimiento, crear más y mejores empleos, y reducir la pobreza”.

La misión del FMI estuvo encabezada por Raphael Espinoza como responsable del equipo, y se realizó del 14 al 24 de setiembre.